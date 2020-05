La Commission européenne et la Russie ont soutenu mardi l'OMS après les menaces du président américain Donald Trump de couper les vivres à cette organisation, dont il a maintes fois critiqué la gestion de la crise du coronavirus."C'est le moment où il faut faire preuve de solidarité, et non pas montrer du doigt ou saper la coopération multilatérale", a déclaré une porte-parole de la Commission européenne, Virginie Battu, questionnée lors d'un point presse à Bruxelles sur les dernières déclarations de Trump sur l'OMS. "L'UE soutient la coopération internationale pendant cette crise", a-t-elle dit, soulignant que "les efforts multilatéraux étaient les seules options viables pour gagner cette bataille". De son côté, la Russie a dénoncé mardi des tentatives américaines de "casser" l'Organisation mondiale de la santé. "Nous sommes contre une casse (de l'OMS), qui irait dans le sens des intérêts politiques ou géopolitiques d'un seul Etat, autrement dit les Etats-Unis", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes. M. Trump reproche à l'OMS d'avoir ignoré des rapports sur l'émergence du virus, datant selon lui de décembre, et d'être trop indulgente avec les autorités chinoises dans leur gestion de la pandémie de Covid-19. Le président américain avait déjà suspendu mi-avril le financement américain de l'OMS et a menacé lundi de le geler indéfiniment si l'agence onusienne ne s'engageait pas à des "améliorations notables" dans un délai de 30 jours. (Belga)