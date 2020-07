La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé avec la firme biopharmaceutique allemande CureVac un accord de prêt de 75 millions d'euros pour le développement et la production à grande échelle de vaccins, notamment le candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 qui provoque la maladie Covid-19.Le prêt de la BEI soutiendra les activités de CureVac pour la réalisation de son nouveau site de production axé sur l'acide ribonucléique messager (ARNm) et situé à Tübingen, en Allemagne, a annoncé lundi la Commission européenne. CureVac a entamé la première phase des essais cliniques de son candidat vaccin CVnCoV au début du mois de juin. La BEI a déjà soutenu 13 entreprises à qui elle a prêté au total 316 millions d'euros pour la mise au point de traitements, de vaccins et de moyens de diagnostic contre diverses maladies infectieuses, et essentiellement la Covid-19. Le principe de la technologie de CureVac est l'utilisation de l'ARNm en tant que transmetteur de données qui ordonne au corps humain de produire ses propres protéines capables de combattre un large éventail de maladies. Ce laboratoire allemand a été convoité par les États-Unis au début de la crise du coronavirus, poussant le gouvernement allemand à en devenir actionnaire et l'UE à délier les cordons de la bourse pour cette firme présidée depuis avril par le Belge Jean Stéphenne. Les résultats des premières études de CureVac sur le vaccin contre le coronavirus, menées en Allemagne et en Belgique, sont attendus à l'automne. "Normalement, nous aurons vacciné plusieurs milliers de personnes à la fin de cette année", affirmait le Belge vendredi dans Trends Tendance, tout en reconnaissant un certain retard actuellement sur la firme américaine Moderna. Il regrettait à cet égard que les États-Unis aient pris "des décisions beaucoup plus rapidement que l'Europe". (Belga)