Après avoir divulgué mercredi les contours du calendrier de ses compétitions, le Comité Exécutif de l'UEFA s'est une nouvelle fois réuni jeudi, par visioconférence. Il a notamment modifié les règles du fair-play financier afin de tenir compte des répercussions négatives du Covid-19 sur les finances des clubs."Ces mesures ont été élaborées et sont unanimement soutenues par les parties prenantes présentes au sein du groupe de travail d'urgence de l'UEFA (...)", pouvait-on lire dans le communiqué. L'UEFA a précisé que les clubs auront un an supplémentaire pour faire valider leurs comptes 2020 et que les exercices 2020 et 2021 seront évalués comme s'il s'agissait d'une seule période. (Belga)