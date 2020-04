L'Ukraine dépêche un millier de pompiers dans la zone autour de Tchernobyl

L'Ukraine a envoyé plus de 1.000 pompiers dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, où un feu de forêt s'est déclaré début avril, ont annoncé jeudi les autorités.Entretenu par le vent et une sécheresse inhabituelle, l'incendie s'est déclaré il y a une dizaine de jours dans ce territoire fortement contaminé, théâtre du pire accident nucléaire de l'Histoire en 1986. Critiqué ces derniers jours pour son inaction face au sinistre d'une ampleur inédite, M. Zelensky a fini par annoncer tard lundi soir qu'il "suivait la situation de près" et promis de convoquer le chef du service d'État pour les Situations d'urgence. Mardi, les autorités ukrainiennes avaient indiqué que les efforts des pompiers et la pluie avaient permis de réduire le feu de forêt. L'incendie a été provoqué par un jeune habitant vivant près de la zone de Tchernobyl, qui a dit avoir mis le feu à de l'herbe "pour s'amuser", selon la police. Un réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986 contaminant, selon certaines estimations, jusqu'aux trois quarts de l'Europe. La zone, dans un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale accidentée, reste depuis largement à l'abandon. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.