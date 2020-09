L'Université libre de Bruxelles (ULB) adapte sa Semaine d'Accueil des Nouveaux Étudiants (SANE), qui aura lieu la semaine prochaine, aux contraintes sanitaires, a annoncé jeudi l'université. Elle précise de plus les changements réalisés sur l'ensemble des campus pour lutter contre la propagation du virus.Concernant la SANE, des activités en présentiel seront maintenues et adaptées aux consignes sanitaires et une série de ressources et d'informations seront mises en ligne sur une plate-forme. Un chapiteau d'accueil sera ainsi installé sur chaque campus bruxellois, avec des personnes chargées de répondre aux demandes de renseignements généraux. Des stewards seront de plus présents sur les campus pour orienter et informer les nouveaux étudiants. Des visites des campus seront organisées en petits groupes et sur inscription. Des ateliers seront par ailleurs proposés par le Service d'Accompagnement aux Apprentissages, en collaboration avec des facultés, entre autres sur les méthodes de travail ou l'appropriation des outils technologiques de l'ULB. La plate-forme numérique permettra notamment aux services et facultés de l'université de proposer des rendez-vous d'information interactifs. Elle restera consultable jusqu'au 31 octobre. La rentrée à l'ULB est placée sous code jaune. Des sens de circulation ont été mis en place. Les enseignements en présentiel restent privilégiés. Les grands auditoires sont divisés en quatre zone de couleur, afin que les étudiants restent dans la même zone au cours d'une même semaine de cours. Une place sur deux doit rester libre. L'ULB appelle les étudiants à adopter une attitude responsable et solidaire en se protégeant les uns les autres. Un Welcome Pack leur sera distribué à tous. Il contient deux masques, ainsi que des lingettes réutilisables et un spray nettoyant pour désinfecter les surfaces de travail avant et après usage. Une cellule Covid a été mise sur pied afin de gérer les mesures de protection et d'assurer le suivi des cas positifs de Covid-19. (Belga)