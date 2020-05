L'Union belge a annoncé qu'il n'était pas d'accord avec la décision vendredi de la Cour belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) d'accorder la licence professionnelle à Mouscron et envisage d'aller plus loin."L'URBSFA a pris connaissance de la décision de la CBAS d'accorder la licence à Mouscron. Sur la base du dossier, l'URBSFA est en désaccord sur le principe avec cette décision. Nous attendons la motivation de la décision, que nous devons recevoir de la CBAS dans les 10 jours au plus tard, afin d'envisager d'éventuelles étapes supplémentaires", a expliqué l'Union belge dans un communiqué samedi et qui ajoute ne pas vouloir faire d'autres commentaires pour le moment. (Belga)