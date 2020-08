Le président du Conseil européen Charles Michel envisage d'organiser un sommet extraordinaire en septembre. Selon des sources européennes, celui-ci devrait se tenir à Bruxelles les 24 et 25 septembre. Les relations avec la Turquie et la Chine devraient figurer à l'agenda, ainsi que différentes thématiques concernant le marché intérieur.En outre, le projet de lier l'octroi de fonds européens au respect de l'Etat de droit devrait être à nouveau abordé. La Pologne et la Hongrie continuent de s'y opposer. Le prochain sommet européen "ordinaire" est prévu les 15 et 16 octobre. (Belga)