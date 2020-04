L'Union belge de football (URBSFA) va présenter sa recommandation d'arrêter la D1A au Comité Exécutif de l'UEFA. L'URBSFA l'a annoncé samedi dans un communiqué après une discussion vendredi soir entre son président Mehdi Bayat et celui de l'UEFA Aleksander Ceferin."Jeudi, le conseil d'administration de la Pro League a décidé à l'unanimité qu'il n'était pas souhaitable de poursuivre la compétition après le 30 juin", pouvait-on lire dans le communiqué. "Celui-ci a dès lors formulé un avis unanime adressé à son assemblée générale de ne pas reprendre le championnat de la Jupiler Pro League de la saison 2019-2020. Il s'en est suivi de nombreuses déclarations." L'Union belge a ensuite ajouté que la discussion entre Mehdi Bayat et Aleksander Ceferin, qui avait pourtant menacé la Belgique d'exclure ses clubs des compétitions européennes pour la prochaine saison, "a été constructive et l'intention a été exprimée de parvenir à une solution ensemble". "C'est ainsi que la recommandation de ponctuer la compétition formulée par le conseil d'administration de la Pro League sera présentée au Comité Exécutif de l'UEFA. L'objectif est de cette manière de préserver les tickets européens de la Belgique en vue de la saison 2020-2021." Pour rappel, la proposition du conseil d'administration doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale de la Pro League. (Belga)