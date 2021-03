Le magazine américain Newsweek a retenu l'UZ Leuven Campus Gasthuisberg dans son classement 2021 des 200 meilleurs hôpitaux du monde. L'établissement se trouve à la 31e place. Aux premières loges, on retrouve trois institutions américaines.La liste classe les meilleurs hôpitaux opérant dans 25 pays industrialisés dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada. Le classement a été réalisé en partenariat avec Statista Inc., une entreprise allemande spécialisée en statistiques et études de marché. L'évaluation est établie à partir de trois sources de données: les recommandations des hôpitaux par leurs pairs, les expériences des patients évaluées par des enquêtes de satisfaction et les indicateurs de performance médical des hôpitaux. Au total, 2.000 hôpitaux ont été répertoriés pour cette troisième édition du palmarès. La plus haute marche du podium est occupée par la Mayo Clinic de Rochester. En seconde place figure la Cleveland Clinic de Cleveland. Le Massachusetts General Hospital à Boston complète le trio de tête. L'UZ Leuven Campus Gasthuisberg occupe la 31e place. En Belgique, les Cliniques universitaires Saint-Luc et l'UZ Gent ont également obtenu une place dans le top 200 (101-200). Avec 89,55%, l'UZ Leuven Campus Gasthuisberg est en tête du classement belge, devant l'UZ Gent (80,25%), les Cliniques universitaires Saint-Luc (75,95%), l'UZ Anvers (75,87%) et le Campus Hospitalier Onze-Lieve-Vrouw d'Alost (75,54%). "Je sais que ce n'est qu'un classement, mais quand même", a tweeté le recteur Luc Sels de la KU Leuven. L'hebdomadaire américain Newsweek souligne que "les événements de l'année 2020 ont fait prendre conscience à chacun d'entre nous que nos vies et celles de nos proches reposent plus que jamais sur la qualité de soins à laquelle nous avons accès. Les 2.000 hôpitaux listés dans ce classement se distinguent par leur niveau d'excellence constante, en ce compris des médecins éminents, des soins infirmiers hauts de gamme et une technologie de pointe". (Belga)