Le Tour de Catalogne cycliste, épreuve du WorldTour, ne pourra avoir lieu cette année. La course devait fêter son 100e anniversaire fin mars, mais a été reportée une première fois en raison de la crise du coronavirus. Le Tour de Catalogne ne retrouvera pas une nouvelle date en 2020, ont annoncé les organisateurs lundi.La prochaine édition est donc prévue en mars 2021. "Nous voulions également préparer notre jubilé aussi bien que possible et avoir les meilleurs coureurs au départ", ont justifié les organisateurs dans un communiqué. La victoire l'an dernier était revenue au Colombien Miguel Ángel López. (Belga)