La première dose de vaccin contre le covid a été administrée aux résidents et aux travailleurs de quasiment toutes les maisons de repos flamandes, à l'exception de 20 d'entre elles où d'importants foyers de contamination ont été détectés, a affirmé vendredi le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA)."Dès la semaine prochaine, nous entamerons la 2e injection et d'ici le 22 février, nous aurons administré 340.000 vaccins auprès des résidents et du personnel des maisons de repos", a renchéri le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V), dans un communiqué. Une campagne de vaccination qui semble porter ses fruits. "Début novembre, nous comptions plus de 335 maisons de repos où il y avait des contaminations. aujourd'hui, nous en sommes à 91", a-t-il ajouté. La Flandre a vacciné, jusqu'à présent, 163.000 personnes. (Belga)