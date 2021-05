La BBC ne diffusera plus l'interview controversée de Diana

Le média public britannique BBC ne diffusera plus l'interview controversée de la princesse Diana réalisée en 1995, a annoncé mardi son directeur général, Tim Davie, lors d'une interview sur BBC 4 Today.Le radiodiffuseur public britannique s'est retrouvé au c?ur d'une polémique la semaine dernière, après qu'une commission indépendante a découvert des "méthodes trompeuses" pour obtenir l'interview de Diana. Le journaliste Martin Bashir avait, par exemple, utilisé de faux relevés bancaires pour faire croire à Diana que des personnes avaient été payées pour transmettre des informations sur elle. Il est apparu par la suite que la BBC avait couvert ces pratiques. Le prince William et le prince Harry, entre autres, ont vivement critiqué la BBC. Le gouvernement britannique a pour sa part annoncé qu'il envisageait des réformes fondamentales du radiodiffuseur. Dans l'interview de 1995, la princesse Diana a évoqué en détail son mariage problématique avec Charles et ses propres problèmes psychologiques. Elle a notamment fait la célèbre déclaration selon laquelle il y avait trois personnes dans son mariage avec le prince Charles, en référence à Camilla Parker-Bowles, l'amante de ce dernier. Elle a également reconnu qu'elle avait elle-même eu une liaison. (Belga)

