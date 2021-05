La Belgique a terminé septième du relais 4x200m libre féminin, remporté par la Grande-Bretagne, vendredi, à l'Euro de natation de Budapest.Valentine Dumont (1:58.61), Kimberly Buys (2:02.69), Lana Ravelingien (2:03.48) et Lotte Goris (2:00.11) ont signé un chrono de 8:04.89. La victoire est revenue à la Grande-Bretagne en 7:53.15. La Hongrie a pris la deuxième place en 7:56.26. L'Italie a complété le podium en 7:56.72. En séries, Valentine Dumont, Kimberly Buys, Lana Ravelingien et Lotte Goris avaient établi un record de Belgique en 8:01.73, améliorant la marque de 8:02.67 réalisée à deux reprises, en mai 2016 et juillet 2017. (Belga)