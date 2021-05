Dimanche, le total de doses de vaccin reçues par la Belgique s'élevait à 4.592.235, tous vaccins autorisés confondus. C'est ce qui ressort des chiffres publiés mardi par le SPF Santé publique. Plus de 850.000 doses ont été livrées en une semaine, la mise à jour de la semaine dernière faisait état d'un total de 3.726.405.Plus de la moitié des vaccins livrés proviennent de Pfizer/BioNTech avec 2.775.435 doses, suivis par AstraZeneca avec 1.317.600 doses et Moderna avec 433.200 doses. Johnson & Johnson ferme la marche avec 66.000 doses. Jusqu'à la semaine dernière, la communication de ces chiffres était assurée par l'Agence des médicaments. Elle est désormais entre les mains du SPF Santé publique. La Wallonie a reçu 1,43 million de vaccins, la Flandre 2,64 millions, Bruxelles 474.000 et la Communauté germanophone 35.000. Pour obtenir le total, il faut également ajouter les vaccins de la réserve stratégique (8.000), ceux qui ont été mis de côté pour l'armée (5.600) et la recherche clinique (1.170). Dans sa mise à jour, le SPF détaille également le nombre d'aiguilles et de seringues livrées et commandées. En ce qui concerne la préparation de l'injection, 2,15 millions de seringues ont été livrées à ce jour, ainsi que 3,4 millions d'aiguilles sur les 4 millions commandés. Les 600.000 aiguilles restantes seront livrées d'ici la fin du mois. Concernant l'injection en tant que telle, notre pays a reçu plus de 24,3 millions de seringues et 21,5 millions d'aiguilles. Ce sont donc 42,5 millions de seringues et 39,5 millions d'aiguilles qui ont été commandées au total. (Belga)