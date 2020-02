Les Diables Noirs ont sorti le grand jeu sur la pelouse du Stade Fallon, samedi à Woluwé Saint-Lambert. L'équipe nationale masculine de rugby a battu la Russie 38-12 à l'occasion de la deuxième journée du Rugby Europe Championship 2020, le tournoi des Six Nations B.Après une défaite inaugurale au Portugal (23-17), l'équipe de Guillaume Ajac était contrainte à l'exploit contre des Russes qui ont disputé la Coupe du monde 2019. La Russie, battue d'entrée par l'Espagne (12-31), est rentrée aux vestiaires avec une marge de deux longueurs sur les Belges (10-12). Les Diables Noirs vont ensuite connaître un second acte de très haute volée contre une équipe russe aux indéniables qualités physiques. Les Belges, grâce à un bon travail de leurs avants, vont marquer trois essais afin de mener 31-12. En infériorité numérique, les Belges vont même parvenir à inscrire un cinquième essai, synonyme de bonus offensif. Thomas Dienst, auteur d'un essai, s'est déclaré "très fier de son équipe" après ce qui constitue un match référence pour l'équipe nationale. "On est revenu dans le match alors qu'on était mené 0-10. On a juste été plus fort", a dit le capitaine belge. La Belgique prend provisoirement les commandes du général avec six points avant les matches Portugal-Roumanie samedi et Espagne-Géorgie dimanche. Les Belges joueront en Géorgie le 22 février, contre l'Espagne le 07 mars au Stade Fallon et en Roumanie le 14 mars. La Belgique a terminé 5e du Rugby Europe Championship 2019. (Belga)