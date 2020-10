La Belgique devra soumettre son programme budgétaire à la Commission européenne pour le 30 octobre, a-t-on appris mardi auprès du cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. L'échéance se situait en principe au 15 octobre mais le nouveau gouvernement n'a prêté serment que le 1er octobre. L'Europe lui accorde donc quelques jours de plus. Ce délai permettra également aux gouvernement des Communautés et Régions de finaliser leurs discussions budgétaires."L'accord avec la Commission européenne permettra de traduire correctement et précisément toutes les décisions prises lors de la formation du gouvernement dans des notifications budgétaires. Un travail approfondi est préférable à un travail fait dans la hâte", a indiqué le porte-parole du Premier ministre. En attendant un budget pour l'année prochaine, l'Etat fédéral finira l'année 2020 dans les douzièmes provisoires. La commission des Finances et du Budget de la Chambre examinera mercredi un projet de loi contenant les crédits provisoires pour les mois de novembre et de décembre. (Belga)