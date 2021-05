La Belgique donnera 4 millions de doses à COVAX

La Belgique donnera 4 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le covid-19 à COVAX, dispositif de coopération internationale afin d'aider les pays défavorisés, a annoncé lundi la ministre de la Coopération, Meryame Kitir, sur les ondes Radio 1.Il s'agira de doses d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, pour lesquels une limite d'âge a été fixée en Belgique. Un critère qui peut avoir son importance dans des pays où les populations sont en moyenne plus jeunes que dans nos régions. "Vous savez ce qui serait contraire à l'éthique? Que nous ayons des vaccins à notre disposition et que nous ne les utilisions pas. Ces vaccins ont été approuvés", a expliqué la ministre. Il est important de vacciner le plus vide possible un maximum de gens, a souligné Mme Kitir. À ses yeux, une vaccination qui se limiterait aux pays riches donnerait un "faux sentiment de sécurité". Un nombre trop élevé de personnes sans protection maintient le risque de mutation du virus. "Jusqu'à présent, nous avons eu la chance que les vaccins protègent contre les mutations mais nous devons arrêter ces mutations", a-t-elle ajouté. (Belga)

