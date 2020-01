En 2018, la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie représentait 9,4% en Belgique, soit beaucoup moins que la moyenne européenne de 18% et loin de l'objectif des 13% pour 2020, selon des chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat.Avec une part de 54,6% d'énergies renouvelables, la Suède est le premier pays européen dans ce domaine tandis que la Belgique figure parmi les mauvais élèves. Seuls les Pays-Bas (7,4%), Malte (8%) et le Luxembourg (9,1%) font pire. Parmi les 28 pays de l'Union européenne, douze pays ont déjà atteint leur objectif national: la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Croatie, l'Italie, la Lituanie, Chypre, la Finlande et la Suède. (Belga)