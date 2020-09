Les Yellow Tigers vont pouvoir enfin disputer la Ligue des Nations, après une attente d'un an. L'édition 2020 avait en effet été annulée en raison de la crise du coronavirus par la fédération internationale de volley (FIVB). Lundi, la FIVB a annoncé les dates de l'édition 2021, qui débutera au mois de mai.Les Yellow Tigers avaient pris la 7e place l'an dernier. Si les Red Dragons ne devaient pas disputer la Ligue des Nations cette année, les Yellow Tigers étaient de la partie. Elles pourront en 2021 affronter 15 adversaires au fil de cinq semaines: Etats-Unis, Canada, République Dominicaine, Brésil, Russie, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Serbie, Pologne, Turquie, Chine, Japon, Corée du Sud et Thaïlande. La finale sera organisée en Chine du 23 au 27 juin. Les dates prévues s'étendent du 11 au 13 mai pour la première semaine avec la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas et les Yellow Tigers à Apeldoorn. La Belgique accueillera la Corée du Sud, la Pologne et la République Dominicaine du 18 au 20 mai (semaine 2). La semaine 3 pour les filles de Gert Vande Broek se jouera du 25 au 27 mai à Macao en Chine, avec les Chinoises, les Brésiliennes et les Serbes. Ce sera ensuite un rendez-vous à Wichita aux Etats-Unis avec le Japon et la Turquie du 1er au 3 juin (semaine 4), avant les derniers matches du 8 au 10 juin à Phuket en Thaïlande avec aussi l'Italie et le Canada. L'an dernier, la Ligue des Nations avait été remportée par la Russie chez les messieurs et par les Etats-Unis chez les dames. Les finales 2021 se disputeront du 23 au 27 juin en Chine. (Belga)