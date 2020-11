La Belgique n'est plus le pays européen à détenir le nombre de cas de coronavirus le plus élevé par rapport à sa population, ressort-il dimanche du rapport de l'Institut de santé publique Sciensano.Alors qu'en début de semaine la Belgique occupait le haut du classement avec un taux d'incidence de 1.633 cas de coronavirus pour 100.000 habitants au cours des deux précédentes semaines, notre pays se trouve désormais en troisième position, avec un taux d'incidence de 1.333 cas, derrière la République tchèque (1.551 cas) et le Grand-Duché de Luxembourg (1.459). A l'autre extrémité du classement, la Finlande présente un taux d'incidence de 53 cas pour 100.000 habitants. Ces chiffres ne sont toutefois donnés qu'à titre indicatif. Toute comparaison entre pays s'avère en effet difficile en raison des différentes stratégies de testing mises en œuvre. (Belga)