Les premiers vaccins contre la covid-19 devraient être disponibles en Belgique en mars, a indiqué jeudi la ministre de la Santé, Maggie De Block, sur les ondes de La Première. Il s'agira des vaccins développés par la société Sanofi.La ministre confirme les estimations entendues ces dernières semaines, notamment dans la bouche du porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, et celle de l'administrateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de Santé, Xavier De Cuyper. Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a élaboré au mois juillet une stratégie de vaccination, qui a reçu l'aval de la conférence interministérielle de la santé. Les groupes cibles qui recevront en priorité les premières doses de vaccin (1.500.000 sur les 7.500.000 doses du premier vaccin prévues pour le printemps) en mars et en avril sont le personnel des soins de santé, suivi des personnes les plus fragiles (les plus de 65 ans, qui ont éventuellement des pathologies sous-jacentes telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, et les personnes âgées de 45 à 65 ans, si elles présentent aussi ce genre de pathologies). D'autres groupes pourraient être définis par la suite, au fur et à mesure que les études sur les vaccins se développeront. (Belga)