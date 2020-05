La CGSP dépose un préavis de grève à la RTBF concernant la distribution des masques

La CGSP a décidé mercredi de déposer un préavis de grève à la RTBF, prenant cours le 11 mai, afin de couvrir tout arrêt de travail. Le syndicat déplore "un refus de la RTBF de distribuer un masque tant que le précédent masque usagé n'a pas été ramené", précise Brigitte Bollekens, secrétaire CGSP.La CGSP invite la direction "à assouplir immédiatement la procédure de distribution, permettant à chaque travailleur, quelles que soient ses tâches de la journée, de disposer d'un masque chirurgical par tranche de quatre heures de travail entamée, sans autre condition". "C'est un peu surréaliste mais c'est la seule chose que nous pouvions faire", ajoute la représentante syndicale. "La direction consacre toute son énergie à accompagner tout le personnel dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité pour tous, afin que la RTBF poursuive ses missions d'information, de divertissement et d'accompagnement du public", a déclaré mercredi la porte-parole de la chaîne publique. Des masques chirurgicaux sont distribués "et nous demandons qu'ils soient rapportés pour être jetés dans une poubelle appropriée" par sécurité. La RTBF "applique d'ailleurs ce qui est recommandé pour les entreprises". Par ailleurs, la CGSP avait envoyé un courrier conjoint à la Première ministre ainsi qu'aux ministres de la Santé et des Médias, dénonçant que "sans appui institutionnel sur un marché excessivement tendu pour l'approvisionnement des masques", la RTBF avait dû "constituer seule ses propres stocks stratégiques". Le courrier est resté sans accusé de réception, ajoute le syndicat. (Belga)

