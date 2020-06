La Chambre approuve les crédits provisoires jusqu'en octobre

La Chambre a approuvé vendredi le projet de loi qui contient les crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.Deux amendements socialistes ont été acceptés jeudi après-midi en commission des Finances pour permettre au personnel soignant dépendant du pouvoir fédéral de bénéficier d'une prime de 300 euros et augmenter les moyens accordés au secteur des soins psychologiques. Ces amendements ont suscité l'abstention des partis de la coalition gouvernementale et de la N-VA qui n'ont pas tant contesté le fond des mesures que la méthode choisie, hors de la concertation au sein du "kern élargi" aux 10 partis associés aux pouvoirs spéciaux. Des lois devront encore être adoptées pour concrétiser ces textes, a précisé le ministre du Budget, David Clarinval. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.