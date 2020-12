La Chambre des Communes, la chambre basse du parlement du Royaume-Uni, a sans surprise donné son feu vert mercredi après-midi à l'entrée en vigueur au 1er janvier de l'accord post-Brexit annoncé quelques heures avant Noël. Le gouvernement de Boris Johnson y bénéficie d'une majorité, et le chef de l'opposition travailliste avait lui aussi appelé ses troupes à voter en faveur du texte.Les médias britanniques relaient mercredi après-midi un vote à 521 voix pour, 73 contre. Le texte doit désormais partir à la chambre des Lords. L'accord, instaurant entre autres le libre échange entre l'UE et son ex-Etat membre, doit entrer en vigueur de manière provisoire au 1er janvier, dans l'attente du vote a posteriori du Parlement européen. Ce n'est que le 24 décembre dans l'après-midi que les deux camps avaient annoncé avoir obtenu un accord, après des mois de négociations ralenties entre autres par la question de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Le 1er janvier correspond à la sortie du marché unique et de l'union douanière du Royaume-Uni, officiellement hors de l'UE depuis le 1er février dernier. (Belga)