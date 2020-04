La Chine a publié mercredi pour la première fois le nombre de personnes actuellement positives au nouveau coronavirus mais asymptomatiques, c'est-à-dire n'ayant pas la toux et la fièvre caractéristiques du Covid-19.Le pays ne faisait jusqu'alors état que des patients contaminés développant des symptômes cliniques. Ils sont 81.554, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. À ce total s'ajoutent désormais les cas positifs détectés mais asymptomatiques: 1.367. Un chiffre qui n'est qu'une photographie à un temps T, et devrait donc fluctuer ces prochains jours. Point important: ce chiffre ne tient évidemment pas compte des très nombreuses personnes qui, justement parce qu'elles ne montrent pas de symptômes, ne sont ni repérées ni testées. Ces porteurs sains pourraient tout de même transmettre le virus. Sept nouveaux décès ont par ailleurs été enregistrés en Chine lors des dernières 24 heures, portant le bilan officiel à 3.312 morts. À l'échelle nationale, seules 2.004 personnes sont encore officiellement malades du Covid-19. Le pays, berceau du nouveau coronavirus, semble ainsi avoir largement jugulé l'épidémie. Il a pour priorité aujourd'hui d'éviter que la maladie revienne sur son sol depuis l'étranger. Mercredi, 36 nouveaux cas "importés" ont encore été rapportés par le ministère de la Santé, portant le total depuis le début du comptage à 691. Pour faire face, la Chine a fermé temporairement ses frontières à la plupart des étrangers et réduit drastiquement ses vols internationaux. Toute personne entrant dans le pays se voit par ailleurs imposer une quarantaine de 14 jours. Après deux mois de bouclage pour cause de coronavirus, la province du Hubei (centre), épicentre de l'épidémie, a commencé la semaine dernière à rouvrir ses portes, fermées depuis fin janvier. Les personnes actuellement présentes à Wuhan, le chef-lieu provincial, pourront elles quitter la ville le 8 avril. (Belga)