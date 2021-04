La Chine annonce une croissance record au 1er trimestre

La Chine a annoncé vendredi une hausse record de sa croissance économique au premier trimestre (+18,3% sur un an), largement du fait de la faible base de comparaison avec début 2020 quand l'activité était paralysée par l'épidémie.Cette forte accélération du produit intérieur brut (PIB) de la Chine était largement anticipée, un groupe d'analystes sondés par l'AFP tablaient d'ailleurs sur une hausse encore plus importante (18,7%). Il s'agit du rythme de croissance le plus rapide depuis le début de publications trimestrielles sur le PIB en Chine en 1992. "Dans l'ensemble, la reprise s'est poursuivie au premier trimestre", a relevé devant la presse une porte-parole du Bureau national des statistiques, Liu Aihua. Mais "les fondements de la reprise doivent être consolidés", a toutefois averti Mme Liu, évoquant notamment les "incertitudes" qui persistent dans le monde sur le plan épidémique. Conséquence d'une base de comparaison faible "sans précédent" avec l'an passé, les données économiques pour le premier trimestre sont "difficiles à interpréter", prévient l'analyste de la banque HSBC, Qu Hongbin. L'an dernier à la même période, le PIB de la Chine au premier trimestre 2020 s'était effondré de 6,8% -- sa pire performance économique depuis 44 ans. L'amélioration progressive des conditions sanitaires au printemps 2020 a ensuite permis au PIB chinois de rebondir et de retrouver un niveau pré-pandémie en fin d'année dernière. La Chine a pu ainsi enregistrer sur l'ensemble de l'année 2020 une croissance positive (+2,3%) alors que la plupart des autres économies mondiales étaient en récession. Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l'économie mondiale. De son côté, la production industrielle chinoise a progressé en mars de 14,1% sur un an, contre 35,1% pour les mois de janvier et février cumulés, seule donnée disponible. Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont pour leur part connu une hausse de 34,2% sur un an en mars, contre 33,8% en janvier-février. Le taux de chômage -- calculé pour les seuls urbains -- s'est affiché en mars à 5,3%, après un record absolu de 6,2% en février 2020 au plus fort de l'épidémie. Désormais remis du choc épidémique, Pékin vise un objectif de croissance d'au moins 6% cette année -- un chiffre bien plus modeste que la plupart des prévisions d'économistes. Le Fonds monétaire international (FMI) table pour sa part sur une hausse de 8,4% du PIB de la seconde économie mondiale. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.