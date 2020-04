La Chine a assuré dimanche avoir saisi quelque 89 millions de masques non conformes en pleine pandémie de Covid-19, au moment où le pays s'efforce de dissiper les craintes à propos de la qualité du matériel médical exporté.Depuis l'apparition du virus en décembre en Chine, la demande d'équipements de protection est montée en flèche auprès du géant asiatique, qui est le principal fournisseur mondial. Ces dernières semaines cependant, plusieurs pays européens se sont plaints des masques qu'ils ont réceptionnés de Chine, jugeant qu'ils n'étaient pas aux normes. C'est également le cas en Belgique, où il est apparu encore cette semaine qu'un lot de masques KN95 commandé par le fédéral et distribué aux institutions de soins n'était finalement pas conforme aux attentes. À la date de vendredi, plus de 89 millions de masques jugés non conformes avaient été saisis ainsi que 418.000 pièces d'équipement de protection, a indiqué lors d'une conférence de presse une responsable de l'administration chinoise de supervision des marchés, Gan Lin. La proportion des produits confisqués et destinés à l'exportation n'a pas été précisée. D'après Mme Gan, des désinfectants ne répondant pas aux normes ont par ailleurs été saisis. La valeur de la marchandise a été chiffrée à 7,6 millions de yuans (près d'un million d'euros). Pékin a renforcé au début du mois les réglementations relatives aux exportations d'équipements médicaux liés au coronavirus pour exiger que les produits répondent tant aux normes chinoises qu'à celles des pays destinataires. Depuis samedi, cette mesure s'applique également aux masques non médicaux, selon un communiqué du ministère du Commerce. À la date de vendredi, la Chine avait exporté plus d'un milliard de masques vers 74 pays et régions, a indiqué devant la presse un responsable du ministère du Commerce, Li Xingqian. (Belga)