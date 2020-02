La banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu'elle allait injecter 1.200 milliards de yuans (156 milliards d'euros) afin de soutenir une économie mise à mal par l'épidémie de pneumonie virale.Cette opération aura lieu lundi lorsque les marchés financiers chinois rouvriront après le long congé du Nouvel an lunaire, prolongé en raison du nouveau coronavirus. Dans un communiqué, l'institut d'émission explique que l'intervention servira à maintenir "une liquidité raisonnable et abondante" pour le système bancaire ainsi que la stabilité du marché de changes. La banque avait déjà annoncé samedi une série de mesures en faveur du crédit aux entreprises qui contribuent à lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'épidémie, qui a contaminé plus de 14.000 personnes dont plus de 300 mortellement, a entraîné la paralysie de pans entiers de l'économie chinoise, la population terrifiée préférant rester chez elle. La réouverture lundi des places de Shanghai et Shenzhen, fermées depuis 10 jours, soit juste avant la mise de facto en quarantaine de la ville de Wuhan (centre), pourrait donner lieu à une forte baisse des indices. (Belga)