La circulation des trains interrompue entre Liège et Welkenraedt après un accident

Un accident entre un train et une personne est survenu ce vendredi vers 22h00 sur la voie de chemin de fer qui relie Liège à Welkenraedt, indique la zone de secours 4, active sur le territoire de la commune de Trooz.Les services de secours, qui sont présents sur les lieux, tout comme l'ambulance et un SMUR, précisent que la circulation des trains est temporairement interrompue. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Sur son site internet, la SNCB indique que les trains IC passent par Visé et invite les voyageurs à prendre un bus de remplacement. La durée des perturbations est encore indéterminée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.