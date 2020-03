La circulation des trains a été rétablie lundi peu avant 08h00 entre Louvain et Landen, a indiqué un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les voyageurs doivent toutefois s'attendre à d'importants retards consécutifs. Infrabel estime que le trafic reprendra normalement en fin de matinée.L'interruption de circulation entre Louvain et Landen lundi matin est due à des travaux effectués durant le week-end, à hauteur de Tirlemont, et qui ont pris du retard. (Belga)