La coalition contre l'extrême droite Stand-Up dénonce la manifestation du Vlaams Belang

La coalition contre l'extrême droite et le fascisme Stand-Up dénonce la manifestation du Vlaams Belang qui se tiendra ce dimanche aux abords de Bruxelles alors que "la marche 'Oostende tegen racisme' (Ostende contre le racisme, NDLR) prévue le même jour est interdite", a-t-elle annoncé dans un communiqué dimanche.Le rassemblement automobile du Vlaams Belang contre la mise sur pied d'une majorité fédérale Vivaldi se déroulera dimanche sur le parking C du Heysel, situé sur le territoire de Grimbergen. La commune brabançonne flamande a autorisé la manifestation. L'encadrement sera assuré par la police de Bruxelles. La coalition Stand-Up a réagi à ce rassemblement automobile dans un communiqué co-signé par une vingtaine d'organisations, syndicats et collectifs. "Alors que de nombreux mouvements sociaux se sont vu interdire ou limiter leur droit à la liberté d'expression, et que la marche 'Oostende tegen racisme' prévue le même jour est interdite, le Vlaams Belang reçoit l'autorisation de propager ses idées nauséabondes au plus proche de la capitale." La coalition a également annoncé son soutien et sa participation au rassemblement antifasciste du 3 octobre prochain à 14h00 à la Gare centrale en solidarité avec les antifascistes grecs à l'occasion du procès d'Aube Dorée. Ce parti politique grec d'extrême droite est pointé comme le parti frère du Vlaams Belang pour Stand-Up. La coalition ajoute que ce procès illustre jusqu'où "la banalisation de l'extrême droite peut mener". Le verdict du procès-fleuve contre des dizaines de membres du parti néo-nazi grec Aube dorée, jugés notamment pour le meurtre d'un rappeur antifasciste, est attendu début octobre. (Belga)

