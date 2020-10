La collection privée d'art contemporain Galila's P.O.C s'ouvrira au grand public à compter du 24 octobre dans un bâtiment industriel des années 50, situé rue Van Volxem à Forest.Environ 400 oeuvres d'artistes reconnus comme émergents, belges mais aussi internationaux, ont été tirés de la collection Galila's P.O.C (Passion, Obsession, Collection) pour être présentées sur trois étages dans les 1.500 m2 du lieu. Cette exposition intitulée "Overdose" se laisse découvrir comme un "cabinet de curiosités" moderne. De l'art contemporain, du design et des bijoux forment à voir un tout chargé, coloré et ludique. Le lieu n'est ouvert que sur réservation préalable. Des visites ont déjà été fixées le 24 octobre, le 31 octobre et le 7 novembre. D'autres dates suivront. Chaque visite dure environ 1h30. La maîtresse des lieux, prénommée Galila, servira de guide aux visiteurs et leur confiera des anecdotes tirées de ses rencontres avec les artistes durant une quinzaine d'années de frénésie d'achats artistiques, guidés par ses envies. "L'art ne doit pas être une question de prix ou de prestige, il doit être ressenti", estime la collectionneuse. "C'est ce que P.O.C propose et je me réjouis de partager cette vision." Un bâtiment voisin abrite des monographies sur les artistes de la collection, mais aussi des livres d'art et des revues. Ce fonds de documentation permet notamment de référencer de nombreux artistes émergents. Des projets sont en train d'être développés avec des universités et des écoles d'art pour valoriser l'usage de ces archives. Il est question d'organiser également par la suite des projets pédagogiques avec des écoles du secondaire. Un troisième lieu situé en face accueille des expositions temporaires diverses. (Belga)