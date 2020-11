Après avoir brièvement interrompu ses travaux à la fin du mois d'octobre, en raison de la vigueur de la pandémie de Covid-19, la commission spéciale du parlement bruxellois chargée de se pencher sur la gestion de la crise reprendra ses travaux jeudi, ont décidé lundi les commissaires.Le bureau de la commission avait décidé fin octobre de suspendre momentanément les auditions afin de permettre aux acteurs de la santé de première ligne et des maisons de repos de se consacrer pleinement à la gestion de la situation sanitaire. Après consultations, le bureau a décidé de reprendre les travaux en auditionnant d'autres acteurs. Seront entendus jeudi, à partir de 9h00, des représentants de Bruss'help pour le secteur du sans-abrisme; de la Ligue de santé mentale; et de l'association des institutions bicommunautaires de Bruxelles-Capitale travaillant en faveur des personnes handicapées. Le jeudi 19 novembre, la commission entendra à partir de 10h30 le ministre Bernard Clerfayt, en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la secrétaire d'Etat Barbara Trachte, chargée de la Transition économique, et la direction d'Actiris. Selon le président du parlement et de la commission, Rachid Madrane (PS), le bureau de la Commission évoquera la suite des travaux le 19 novembre à 9h00. (Belga)