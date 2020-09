La Commission européenne a annoncé mercredi avoir bouclé des discussions préliminaires avec l'alliance germano-américaine BioNTech-Pfizer, en vue d'un contrat d'achat anticipé de 200 à 300 millions de doses d'un potentiel vaccin contre la Covid-19.BioNTech-Pfizer est la sixième firme avec laquelle l'exécutif européen conclut de tels pourparlers préliminaires. La Commission en est au même stade avec Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac et Moderna, tandis qu'un contrat d'achat anticipé a déjà pu être signé avec AstraZeneca. Cette dernière firme a toutefois annoncé mardi la suspension de ses essais cliniques après le développement d'un malaise non expliqué par un des volontaires à la vaccination, une procédure standard dans les tests de vaccins pour s'assurer que les versions expérimentales ne causent pas de réactions graves parmi les volontaires. Avec BioNTech-Pfizer, la Commission table sur la possibilité de réserver un lot initial de 200 millions de doses d'un potentiel vaccin, au nom de tous les États membres, avec option pour 100 millions de doses supplémentaires, le tout une fois démontrées la sûreté et l'efficacité du vaccin. "Nos chances de développer et distribuer un vaccin sûr et efficace n'ont jamais été aussi élevées, tant pour les Européens, ici chez nous, que pour le reste du monde", a commenté la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dans un communiqué. (Belga)