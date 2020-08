La commune d'Awans ira en justice contre Liege Airport

Après avoir reçu de nombreuses plaintes pour nuisances sonores, la commune d'Awans a finalement décidé de lancer une action en justice contre Liege Airport, rapporte La Meuse jeudi. La majorité PS-Vers Demain se joint ainsi à l'action lancée par Donceel, qui a elle aussi déjà décidé d'aller en justice contre l'aéroportLe but "n'est pas tant de freiner l'expansion économique de l'aéroport", commence Thibaud Smolders, bourgmestre d'Awans, à Sudpresse. "Mais (...) aujourd'hui, on voit bien que le nombre d'avions qui partent vers Awans est bien supérieur à ce qui était prévu. Et les zones de bruits ne correspondent plus à la réalité." Il s'agit de la première commune de l'arrondissement de Liège à s'opposer officiellement à l'aéroport de Bierset, souligne le quotidien. Awans souhaite notamment une nouvelle étude d'incidence. L'action en justice sera votée à l'occasion du prochain conseil communal, mardi prochain. Elle devrait ensuite être introduite avant la fin de l'année. (Belga)

