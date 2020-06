La Corée du Sud a annoncé dimanche que des spectateurs seront à nouveau autorisés à assister aux rencontres sportives, après des mois de mesures de distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus.Le pays était en février le deuxième le plus touché par l'épidémie, après la Chine où elle était apparue. Les autorités sud-coréennes étaient cependant parvenues à maîtriser la situation au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Les mesures de distanciation sociale ont été assouplies début mai et certains sports professionnels, comme le baseball et le football, ont repris le championnat mais à huis clos. "Nous prendrons progressivement des mesures pour autoriser notamment les spectateurs à assister aux événements sportifs", a déclaré à la presse le ministre de la Santé, Park Neung-hoo, sans plus de détails. Le ministère des Sports doit organiser cette semaine une réunion à ce sujet, selon l'agence de presse Yonhap. La fédération sud-coréenne de base-ball s'apprête à remplir les tribunes à hauteur d'environ 30% Cette annonce intervient alors que les autorités luttent depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs. Cela les a contraint à remettre en place des consignes de distanciation sociale fin mai. Dimanche, le pays a recensé 62 nouveaux cas, ce qui porte le bilan total à 12.715. Sur ce nombre, 40 étaient des contaminations domestiques et 22 étaient des personnes arrivant de l'étranger. (Belga)