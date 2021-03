La Côte d'Ivoire, grâce à une victoire 3-0 contre le Niger vendredi lors de la 5e journée des qualifications, a validé son ticket pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est lui aussi assuré d'y participer après le partage entre le Burundi et la République centrafricaine (2-2). Le tournoi, prévu initialement au Cameroun en janvier 2021, a été reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.Le capitaine Serge Aurier, Max-Alain Gradel et Wilfried Kanon ont marqué pour les Éléphants afin d'assurer leur qualification. La Côte d'Ivoire, double lauréate de la compétition (1992, 2015) vient compléter un plateau qui comprend désormais 16 nations avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas, qui défient la Mauritanie ce vendredi soir à Nouakchott, sont assurés de terminer à une des deux premières places du groupe E. Les Marocains sont à la recherche d'un titre continental depuis 1976, année de leur unique sacre. (Belga)