Le Grand Prix d'Emilie-Romagne, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1, a été interrompu au 34e tour après un accrochage entre le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Britannique George Russell (Williams), dimanche à Imola. La course reprendra à 16h25.Vu les débris sur la piste, les commissaires ont décidé de sortir le drapeau rouge. Au moment de l'interruption, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) se trouvait en tête. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième, venait tout juste de connaître une sortie de piste, le contraignant à repasser par les stands pour changer d'aileron avant, lorsque son équipier Bottas et son compatriote Russell sont entrés en collision. Il restera 31 tours à disputer lorsque la course reprendra. (Belga)