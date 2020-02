La Défense a ouvert lundi des pop-up stores dans les centres commerciaux de Wijnegem et de Liège (Médiacité) afin de d'attirer de nouvelles recrues féminines.Les pop-up stores seront ouverts au public jusqu'au 14 mars. Pendant les vacances de carnaval (du 24 au 29 février), la Défense fera notamment des démonstrations et installera des stands dans les halls des centres commerciaux afin d'attirer l'attention du public sur les postes vacants dans toutes les composantes. Avec cette nouvelle approche, la Défense espère toucher plus d'hommes, mais surtout plus de femmes. "Il y a actuellement 8,7% de femmes à la Défense, et ce pourcentage doit augmenter", selon l'armée. Au cours de cette année, le ministère de la Défense recrutera au total 2.035 militaires, dont 220 officiers, 600 sous-officiers et 1.215 soldats et marins. (Belga)