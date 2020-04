Quatre à six ambulanciers et brancardiers du 3e Élément Médical d'Intervention (EMI) de Marche-en-Famenne apportent leur aide depuis vendredi à la maison de repos la Résidence Bois de Bernih, à Libramont, dans le cadre de la crise du Covid-19, ont indiqué le ministre Philippe Goffin et le chef de la Défense, le général Marc Compernol. Le 2e EMI de Bourg-Léopold met également à disposition deux équipes de trois ambulanciers/assistants vétérinaires dans les maisons de repos De Hopperank à Erembodegem et Mijlbeke à Alost.La composante médicale de la Défense apporte désormais son aide à neuf maisons de repos en Belgique. Depuis le 8 avril, elle avait déjà déployé des militaires à Flobecq, Alost, Baardegem, Jette, Ixelles et Lustin. La Défense forme le personnel des maisons de repos aux consignes d'hygiène. (Belga)