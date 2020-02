La députée fédérale Goedele Liekens (Open Vld), ancienne miss Belgique et ancienne animatrice télé très connue en Flandre, a été choisie comme l'une des figures de proue de She Decides, la campagne internationale en faveur des droits des femmes.She Decides a vu le jour en 2017, notamment sous l'impulsion du ministre en charge du de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) ainsi que des Pays-Bas, en réaction à l'annonce à l'époque de l'administration Trump qu'elle cesserait tout soutien financier à des organisations internationales actives dans la contraception, l'avortement et la planification familiale dans les pays du Sud. Pour poursuivre son travail de sensibilisation, She Decides s'est choisi lundi de nouvelles ambassadrices. Outre Mme Liekens figurent également Anne-Birgitte Albrectsen, la CEO dePlan International, la réalisatrice américaine Lisa Russell et Mariela Belski, responsable d'Amnesty International en Argentine. (Belga)