Durant le mois d'août, la dette de l'Etat fédéral a augmenté de 4,025 milliards d'euros pour atteindre 434,953 milliards d'euros à la fin du mois, a annoncé vendredi l'Administration Générale de la Trésorerie du SPF Finances. En termes nets, après déduction des placements financiers et titres en portefeuille, elle a augmenté de 568,860 millions d'euros et atteint 400,137 milliards d'euros à la fin du mois.Le solde net à financer du mois d'août 2020 s'élevait quant à lui à 567,648 millions d'euros. La Trésorerie souligne que la dette subit d'importants effets saisonniers. L'évolution de la dette en cours d'année ne reflète donc généralement pas l'évolution annuelle globale. Fin août 2020, la dette à moyen et long terme représentait 90,38% de l'encours de la dette émise ou reprise par l'Etat fédéral, contre 90,96% fin août 2019. La dette en euros représentait 100% de cet encours, comme l'année passée à la même date. (Belga)