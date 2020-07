La famille royale a rendu visite à la maison de repos «Mariemont Village» à Morlanwelz

La famille royale s'est rendue, mardi, en début de soirée, dans le contexte de la Fête nationale, à la Maison de Repos et de Soins «Mariemont Village», situé dans l'entité de Morlanwelz. Accompagnés de leurs enfants, les souverains ont rencontré les résidents et le personnel.La famille royale avait préalablement visité la Maison de Repos et de Soins «Cecilia» à Alken. A leur arrivée à Morlanwelz vers 20h10, les souverains ont salué la population locale venue les accueillir. Ils ont ensuite rencontré les instances de «Mariemont Village», les résidents et les membres du personnel auxquels ils ont apporté leur soutien, particulièrement dans le contexte sanitaire que connaissent les Maisons de Repos depuis le début de la crise du Covid-19. "Nous avons organisé la visite royale dans le strict respect des consignes sanitaires", a indiqué Valéry Gobelet, directeur de l'institution. Le port du masque était imposé et toute personne entrant dans les locaux, y compris les membres de la famille royale, devait se laver les mains au gel hydro-alcoolique. Les résidents de la maison de repos et de soins sont restés, comme il se doit, à l'intérieur de l'infrastructure par mesure sanitaire. Les résidents des appartements ont, quant à eux, pu voir la famille royale à partir de la terrasse. Une compagnie de Gilles de Morlanwelz a donné la touche musicale et folklorique à l'événement sur des airs du carnaval local. Les souverains ont quitté l'institution après 21 heures. Mariemont est une Maison de Repos et de Soins (MRS) ainsi qu'un centre de convalescence pour les personnes de tous les âges nécessitant un séjour de mise en forme après une hospitalisation ou maladie grave. L'institution compte actuellement quelque 350 résidents. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.