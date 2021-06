La FEB salue la possibilité de retourner sur le lieu de travail dès la semaine prochaine

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) salue, à l'issue du comité de concertation, le fait que ce dernier "prévoie des moments de retour sur le lieu de travail à partir de la semaine prochaine." "Ces assouplissements sont nécessaires pour stimuler la relance de notre économie et pour garder le lien entre les travailleurs et l'entreprise", estime l'organisation patronale dans un communiqué.La FEB appuie en outre l'appel des partenaires sociaux "à continuer de fournir les efforts maximaux dans tous les domaines de la vie sociale pour combattre le virus". L'organisation patronale se réjouit enfin que le comité de concertation ait pu maintenir la mise en place de la première étape de son plan "été", ce qui permettra à des secteurs durement touchés comme l'horeca et l'événementiel, d'entamer leur redémarrage. (Belga)

