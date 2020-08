Le Conseil national de sécurité (CNS), qui s'est réuni à nouveau jeudi matin, a trouvé un équilibre "entre besoin sociétal, santé publique et attentes économiques et commerciales", a réagi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).L'organisation patronale salue particulièrement la décision du CNS de permettre à nouveau aux citoyens de faire du shopping à deux dans le respect des mesures sanitaires et sans limite de temps. "Cette mesure permettra de soutenir le commerce de détail et correspond mieux à la réalité du shopping", estime la FEB. L'organisation patronale estime aussi que la décision des acteurs de l'enseignement de considérer la semaine de cinq jours de cours comme la nouvelle norme de départ (code jaune) est "une bonne chose et répond à un besoin d'éviter l'isolement social et de résoudre les problème d'accueil d'enfants pour les parents qui travaillent". (Belga)