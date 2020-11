La Fed va ajuster "assez rapidement" ses rachats d'actifs pour soutenir l'économie

La Banque centrale américaine (Fed) se tient prête à faire son maximum pour soutenir l'économie américaine et va ainsi ajuster "assez rapidement" son programme de rachats d'actifs, selon des minutes de sa dernière réunion monétaire publiées mercredi."De nombreux participants (à cette réunion) ont jugé que le Comité (de politique monétaire) voudra peut-être améliorer ses orientations concernant les achats d'actifs assez rapidement", selon ce compte-rendu. Ils ont jugé "qu'au cours des prochains mois, il pourrait être approprié que la Réserve fédérale augmente ses avoirs en bons du Trésor et en MBS (produits financiers adossés à des prêts immobiliers) au moins au rythme actuel pour maintenir un fonctionnement souple du marché et des conditions financières accommodantes, soutenant ainsi le flux de crédit vers les ménages et les entreprises". (Belga)

