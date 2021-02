La fédéral approuve l'accord de coopération sur le traitement des données de vaccination

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi en conseil des ministres le projet d'accord de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre la Covid-19, annonce le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (sp.a), dans un communiqué.Concrètement, les données d'identité de la personne à laquelle le vaccin a été administré, les données d'identité de la personne qui a administré le vaccin, les données relatives au vaccin administré, le moment et le lieu de la vaccination, le schéma de vaccination et les éventuels effets indésirables de la vaccination seront les données enregistrées dans cette base de données. Après avoir obtenu l'avis de l'Autorité de protection des données (APD) et du Conseil d'État, le projet sera une nouvelle fois présenté au CIM Santé publique et au Conseil des ministres en vue d'une deuxième lecture. (Belga)

