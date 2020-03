La saison sur gazon 2019-2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune équipe n'est déclarée championne, a annoncé la fédération royale belge de korfball (KBKB) mardi."Cette période difficile nous pousse à prendre des décisions difficiles. C'est en pensant à la santé de tous nos joueurs et de tous ceux qui nous sont chers que le Conseil d'Administration de la KBKB a décidé d'annuler la compétition de terrain 2019-2020", a expliqué la KBKB dans un communiqué. "Le Conseil d'Administration, en collaboration avec le Comité des Matches, avait étudié différents scénarios, mais ne veut pas reporter cette décision et veut être claire envers les clubs, joueurs et supporters." "Nous venions de jouer huit matches sur quatorze dans notre compétition sur gazon. La compétition n'est donc pas totalement terminée et, sur cette base, le Conseil d'Administration a décidé de ne nommer aucun champion. La saison 2020-2021 reprendra sur base du classement final de la saison 2018-2019. Pour les jeunes, nous regarderons le classement de la saison en salle et les inscriptions pour la saison à venir." La Coupe de Belgique est également annulée tout comme le Gala du Panier d'Or, prévu le 8 mai. "Nous envisageons une formule différente à une date différente où nous voyons une occasion d'honorer ceux qui ont brillé ces derniers mois." (Belga)