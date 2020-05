La fédération internationale de volley (FIVB) a annoncé vendredi l'annulation pour l'année 2020 de la Ligue des Nations, tant chez les dames que chez les messieurs, en raison de la crise du coronavirus et son "impact sur la capacité des villes hôtes à accueillir en sécurité et en qualité" les rencontres. Les Yellow Tigers avaient pris la 7e place l'an dernier.L'édition féminine devait commencer le 19 mai et celle prévue pour les messieurs le 22 mai après la décision prise en mars de les retarder déjà. Si les Red Dragons ne disputaient pas la Ligue des Nations, les Yellow Tigers étaient de la partie. La FIVB a ajouté plancher sur l'édition 2021 en gardant l'Italie et la Chine comme pays organisateurs des finales. En outre, la Challenger Cup (messieurs et dames), qui devait se tenir du 24 au 28 juin à Gondomar au Portugal et à Zadar en Croatie n'aura pas lieu non plus. Les pays qualifiés grâce à cette compétition pour la Ligue des Nations 2020, la Slovénie pour les messieurs, le Canada côté féminin, gardent leur ticket pour l'édition 2021. L'an dernier, la Ligue des Nations avait été remportée par la Russie chez les messieurs et par les Etats-Unis chez les dames. (Belga)