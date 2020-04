La notation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'être établie par l'agence Moody's au rang Aa3 avec perspective stable, a indiqué lundi le ministre du Budget Frédéric Daerden. La crise liée au coronavirus devrait bouleverser cette prévision, mais cette note reste une bonne nouvelle dans la perspective d'emprunts importants.La note Aa3 est la même que celle de l'État fédéral. Elle traduit un faible risque de crédit, juste en dessous de la note maximale Aaa, au 4e grade d'une échelle qui en compte 21. "C'est une bonne nouvelle pour l'accès aux marchés financiers à des taux avantageux", s'est réjoui M. Daerden dans un communiqué, en soulignant le pilotage par le gouvernement et son Agence de la dette. Moody's ne cache pas que les conséquences du Covid-19 sur la croissance et les recettes de la Fédération auront un impact important dont il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur, selon le ministre PS. Toutefois, "la confirmation de notre notation et la reconnaissance de notre bonne gouvernance budgétaire nous aideront pour la gestion de l'après crise, qui nécessitera des investissements et des réformes permettant la relance des activités", a ajouté M. Daerden. (Belga)